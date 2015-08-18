Встановлено особу підозрюваного в організації теракту у Таїланді
09:26, 18 серпня 2015Світ
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Встановлено особу підозрюваного в організації вибуху у Бангкоку.
Reuters
Про це заявив прем'єр-міністр Прают Чан-Оча, передає Reuters.
«Сьогодні є підозрюваний, який з'явився на відео з камер, але це ще не точно. Ми шукаємо цього хлопця», - сказав він.
За словами прем'єра, підозрюваний може бути членом антиурядової групи з північного сходу Таїланду.
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За офіційними даними, унаслідок теракту загинули 20 осіб, 12 з них - на місці, ще 8 людей померли в лікарнях від отриманих поранень. Число поранених становить 123 людини.
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