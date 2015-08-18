Путін занурився на дно Чорного моря біля берегів окупованого Криму (відео)
17:03, 18 серпня 2015Світ
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Президент Росії Володимир Путін у рамках свого візиту до окупованого Криму занурився на дно Чорного моря у спеціальному глибоководному батискафі.
Путінзанурився у батискафіна80метрів / twitter.com/dimsmirnov175
Про це повідомляє російський телеканал "Звезда".
На 80-метровій глибині Путіну показали затонулий античний корабель, який зараз вивчають вчені. На дні моря навколо збереженого великого старовинного судна розкидані амфори, які добре видно неозброєним оком.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні президент Росії Володимир Путін і його друг-прем'єр Дмитро Медведєв, який приїхав до окупованого Криму слідом за ним, готувалися до занурення на дно Чорного моря. При цьому у батискафі було видно тільки президента РФ.
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