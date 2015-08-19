У Росії низку об'єктів Міноборони відключили від світла за борги

Про це повідомляє РІА PrimaMedia.

Далекосхідна енергетична компанія не змогла врегулювати проблему заборгованості за спожиту електроенергію і не вжила заходів щодо мінімізації обсягу боргів.

Обмеження електроенергії торкнулися об'єктів, розташованих у Хабаровську, Комсомольську-на-Амурі і в прилеглих населених пунктах.

Крім того, ДЕК загрожує з 1 вересня відключити близько 400 об'єктів Міноборони на території Хабаровського краю і Амурської області.

З 1 вересня борг може зростище на 146 млн рублів, відзначають у ДЕК.