У Росії низку об'єктів Міноборони відключили від світла за борги
10:24, 19 серпня 2015Світ
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У Росії низку об'єктів Міністерства оборони на Далекому Сході залишилися без світла через борги в 1 млрд рублів.
З 1 вересня можуть відключити 400 об'єктів Міноборони РФ / УНІАН
Про це повідомляє РІА PrimaMedia.
Далекосхідна енергетична компанія не змогла врегулювати проблему заборгованості за спожиту електроенергію і не вжила заходів щодо мінімізації обсягу боргів.
Обмеження електроенергії торкнулися об'єктів, розташованих у Хабаровську, Комсомольську-на-Амурі і в прилеглих населених пунктах.
Крім того, ДЕК загрожує з 1 вересня відключити близько 400 об'єктів Міноборони на території Хабаровського краю і Амурської області.
З 1 вересня борг може зростище на 146 млн рублів, відзначають у ДЕК.
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