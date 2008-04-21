В Амурській області РФ пожежа знищила 80 житлових будинків

В Амурській області Росії вогнем знищено близько 80 житлових будинків.

Як передає ІТАР-ТАСС, до потерпілої від вогняної стихії області відправлено устаткування та спорядження для боротьби з пожежами, а також вантажі для потерпілого населення.

За попередніми даними, 235 жителів сіл області, зокрема більш як 40 дітей, залишилися без житла минулої неділі. Всіх потерпілих розміщено в евакуаційних пунктах, організовано гаряче харчування, психологічну та медичну допомогу. Вирішуються питання щодо надання людям нового житла, матеріальної допомоги потерпілим. У населених пунктах працюють інспектори служби протипожежного нагляду, визначають масштаби збитку.

У зонах загоряння працюють 556 осіб. У їхньому розпорядженні - 104 одиниці техніки.

Майже 3,7 тис. гектарів палаючої тайги вдалося загасити за минулу добу пожежним десантникам і лісникам Бурятії. Зараз у лісах республіки налічується 10 пожеж, які охоплюють 810 гектарів лісових угідь. П`ять пожеж на площі 360 гектарів локалізовано. З вогнем борються 130 осіб. Використовується 30 одиниць техніки.