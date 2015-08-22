КНДР та Південна Корея домовилися почати переговори

Пхеньян і Сеул домовилися провести в суботу переговори на високому рівні для врегулювання кризи між двома корейськими державами, заявив в ефірі південнокорейського ТБ представник адміністрації президента Республіки Корея, передає РИА Новости.

Зустріч відбудеться о 18:00 (12:00 за Києвом) у пункті переговорів Пханмунджом в демілітаризованій зоні між Півднем і Північчю.

Як повідомляє агентство Ренхап, з південнокорейської сторони в переговорах беруть участь секретар президента країни з безпеки Кім Гван Чжин і міністр у справах національного об'єднання Хон Йон Пхе, з боку КНДР — голова Головного політуправління Корейської народної армії Хван Бен З та начальник відділу з питань об'єднання ЦК Трудової партії Кореї Кім Ян Гон.

Читайте такожПівнічна Корея приготувалася до запуску балістичних ракет - ЗМІ

Домовленість про діалог була досягнута всього за кілька годин до закінчення терміну ультиматуму КНДР з вимогою припинити мовлення з гучномовців проти північнокорейської сторони. Пхеньян загрожував знищити згучномовці, якщо вимога не буде виконана. Влада Південної Кореї заявила, що не збирається згортати засоби психологічної війни проти КНДР.

Ситуація на Корейському півострові загострилася в четвер 20 серпня, коли в Південній Кореї було оголошено про обстріл її території артилерією КНДР. Більше години потому, артилерія Південної Кореї відкрила "відповідь" вогонь в напрямку джерела вогню противника, провівши близько трьох десятків пострілів. Північна Корея зі свого боку заявила, що жителі півдня стріляли без всякої причини. У результаті обидві сторони звинувачують один одного у "провокаціях" і загрожують відплатою.