КНДР розмістила гаубиці у демілітаризованій зоні, чим порушила угоду про перемир'я в Кореї - ЗМІ

КНДР розмістила в демілітаризованій зоні між двома корейськими державами гаубиці калібром 76,2 міліметра, повідомляє з посиланням на неназвані джерела інформаційне агентство Рьонхап, передає РИА Новости.

Як наголошується в повідомленні агентства, розміщення північнокорейської артилерії у демілітаризованій зоні є порушенням угоди про перемир'я в Кореї від 1953 року.

Число знарядь, про яких йде мова, не згадується.

За даними агентства, відомості про війська КНДР південнокорейські військові збирають за допомогою безпілотників.

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До вечора за місцевим часом (11.00 за Києвом) в суботу закінчується 48-годинний термін ультиматуму КНДР з вимогою припинити мовлення з гучномовців проти північнокорейської сторони. Якщо вимогу не буде виконано, Пхеньян погрожує знищити гучномовці. Влада Південної Кореї заявила, що не збирається згортати засоби психологічної війни проти КНДР.

Ситуація на Корейському півострові загострилася в четвер 20 серпня, коли в Південній Кореї було оголошено про обстріл її території артилерією КНДР. Більше години потому, артилерія Південної Кореї відкрила вогонь у "відповідь" в напрямку джерела вогню противника, провівши близько трьох десятків пострілів. Північна Корея зі свого боку заявила, що жителі півдня стріляли без всякої причини. У результаті обидві сторони звинувачують один одного у "провокаціях" і загрожують відплатою.