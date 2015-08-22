Тисячі мігрантів прорвалися з Греції до Македонії - ЗМІ

Про це повідомляє Русская служба ВВС.

Поліція застосувала світлошумові гранати. Кілька мігрантів були поранені, проте тяжкість поранень і кількість постраждалих невідомі.

Раніше в суботу влада Македонії дозволили кільком сотням нелегальних мігрантів, які намагаються потрапити на територію країни, сісти в поїзд, що прямує в північну частину Європи.

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Поліція вже застосовувала проти мігрантів сльозогінний газ, але близько тисячі нелегалів змогли прорватися через огорожу.

Влада Македонії раніше повідомляла, що за останні два місяці більше 44 тисяч чоловік проїхали через територію Македонії далі на північ Євросоюзу, практично не зустрівши якоїсь протидії на кордоні. Більшість мігрантів прибувають на кордон Македонії з Сирії, Іраку та Афганістану через Грецію. Країна стала найбільшим транзитним пунктом на шляху мігрантів, що намагаються дістатися до країн-членів ЄС.

Однак зараз там встановлена стіна з колючим дротом.

Як повідомляв УНІАН, напередодні у Македонії оголосили надзвичайний стан через наплив біженців.