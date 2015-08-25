Дострокові вибори в Туреччині призначено на 1 листопада

Про це заявив голова комісії Саді Гювен, передає Бі-бі-сі. За його словами, 20 серпня представники чотирьох партій, що пройшли до парламенту, отримали на затвердження пропозицію про проведення виборів 1 листопада.

Читайте такожПрезидент Туреччини Ердоган доручив сформувати тимчасовий уряд

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про проведення дострокових виборів. Рішення про розпуск парламенту було прийняте після того, як прем'єр-міністр країни Ахмет Давутоглу заявив про неможливість сформувати коаліцію і повернув президенту мандат.

Нинішня правляча в Туреччині Партія справедливості і розвитку прагнула створити коаліцію з націоналістичною партією після того, як в червні вперше з 2002 року втратила парламентську більшість, а разом з нею і можливість самостійно сформувати уряд.