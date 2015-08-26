Туреччина погодилася брати участь у нанесенні авіаударів по "Ісламській державі"

Про це повідомив представник Пентагону Пітер Кук, передає "Голос Америки". Відповідаючи на питання журналістів, Пітер Кук зазначив, що "мине кілька днів", перед тим як турецькі ВПС почнуть приймати участь в повітряних операціях.

Читайте такожТуреччина оголосила про початок масштабної операції проти "Ісламської держави"

"Той факт, що тепер турецька авіація буде брати участь в операціях разом з нашими літаками, є важливим кроком вперед, якого ми чекали. Ми намагалися врегулювати всі організаційні питання, і тепер нам вдалося це зробити", – підкреслив Пітер Кук.

Минулого тижня міністр оборони Ештон Картер заявив, що військове відомство США хотіло б, щоб Туреччина більш активно брала участь у боротьбі з "Ісламською державою".

Минулого місяця Туреччина дозволила авіації коаліції використовувати свою авіабазу Інджирлік. А тепер, коли в авіаударах будуть брати участь турецькі військові льотчики, Туреччина стає ще більш активним учасником операції, які проводяться коаліцією. Як зазначив прес-секретар, ведуться переговори і про ще більш активну участь. "Зараз ми продовжуємо обговорювати з Туреччиною можливості для подальшого розширення нашого співробітництва", – заявив Пітер Кук.

В ході цих переговорів сторони вже почали обговорювати питання забезпечення безпеки вздовж південного кордону з Туреччиною, який відділяє країну від Сирії і Іраку. Все більшу стурбованість викликає ситуація на турецько-сирійському кордоні, через який на території, контрольовані "Ісламською державою", продовжують проникати іноземні бойовики і зброя.

Туреччина обіцяла встановити межі "безпечної зони" в Сирії для захисту біженців, що рятуються від бойових дій. Хоча, як зазначив Пітер Кук, між США і Туреччиною існує взаєморозуміння в тому, що стосується збільшення масштабів співробітництва, Пентагон не виявив великого інтересу у створенні подібної зони. "У наших планах така зона безпеки не згадується",– заявив Пітер Кук.