Яценюк подбав про захист заробітчан у Португалії

Голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК сподівається, що Україна та Португалія посилять соціальний захист українців, які працюють в Португалії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам в Лісабоні після зустрічі з головою Асамблеї Португалії Жайме ГАМА.

«Ми обговорювали питання щодо додаткових соціальних гарантій», - сказав спікер українського парламенту.

Він зазначив, що зараз між Україною та Португалією тривають консультації з цього питання на рівні міністерств та відомств.

Водночас А.ЯЦЕНЮК додав, що йому хотілося б, аби українці працювати на Батьківщині.

«Для мене, як для українця, надзвичайно важливо, щоб українці працювали не так в Португалії, як в Україні», - сказав він.

Довідка УНІАН. За даними експертів, на сьогодні за кордоном перебуває 4 млн. 500 тис. українських трудових мігрантів, з них у Португалії - 75 тис. осіб (за офіційними даними - 44 тис. 600).