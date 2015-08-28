Польща очікує прибуття в країну військової техніки США в 2016 році
08:04, 28 серпня 2015Світ
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Наступного року США мають намір розмістити важку військову техніку в Польщі та країнах Балтії.
Американська військова техніка буде дислокуватися в двох місцях / Flickr.com
Міністр оборони Польщі Томаш Семоняк заявив, що важка військова техніка США прибуде в країну в середині 2016 року.
Про це передає польський телеканал TVP.info.
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Він зазначив, що переговори з цього питання перейшли у вирішальну фазу. За його словами, американська військова техніка буде дислокуватися в двох місцях: на заході і північному-сході Польщі.
Додаткових деталей польський міністр оборони не повідомив.
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