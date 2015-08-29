США заявили, що підтримують Україну в реформуванні поліції
Сполучені Штати висловили підтримку Україні в реформуванні поліції та обіцяють більше інструкторів для навчань поліцейських по всій країні.
Про це повідомляє Голос Америки.
«Ми віддаємо належне уряду України на цьому етапі важливої ініціативи суспільної довіри. США продовжують стояти з Україною в її боротьбі з корупцією, впровадженні реформ, зміцненні правових норм», - йдеться у заяві Марка Тонера, заступника прес-секретаря Державного департаменту.
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«Цього тижня стався ще один дуже важливий крок для реформ в Україні, нова патрульна поліція в Одесі публічно склала присягу перед президентом Порошенком, прем’єр-міністром Яценюком та міністром внутрішніх справ Аваковим. Державний департамент США, співпрацюючи з патрульною поліцією Каліфорнії, поліцейськими відділами у Дейтоні (штат Огайо) та Ріно (штат Невада), підтримує ці навчання нової більш ефективної поліції», - заявив заступник речника Державного департаменту США.