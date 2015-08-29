США заявили, що підтримують Україну в реформуванні поліції

Про це повідомляє Голос Америки.

«Ми віддаємо належне уряду України на цьому етапі важливої ініціативи суспільної довіри. США продовжують стояти з Україною в її боротьбі з корупцією, впровадженні реформ, зміцненні правових норм», - йдеться у заяві Марка Тонера, заступника прес-секретаря Державного департаменту.

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«Цього тижня стався ще один дуже важливий крок для реформ в Україні, нова патрульна поліція в Одесі публічно склала присягу перед президентом Порошенком, прем’єр-міністром Яценюком та міністром внутрішніх справ Аваковим. Державний департамент США, співпрацюючи з патрульною поліцією Каліфорнії, поліцейськими відділами у Дейтоні (штат Огайо) та Ріно (штат Невада), підтримує ці навчання нової більш ефективної поліції», - заявив заступник речника Державного департаменту США.