В Ємені біля посольства США пролунав потужний вибух

Потужний вибух пролунав у суботу ввечері в районі Сааван на сході столиці Ємену Сані, де розташоване посольство США.

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на бахрейнську газету "Аль-Васат".

За їх інформацією, вибухнув замінований автомобіль. Проте наразі невідомо, чи ставили терористи собі за мету пошкодити американське дипломатичне представництво.

Також досі не надходили дані стосовно жертв вибуху, а також хто взяв на себе відповідальність за його організацію.

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Протягом останніх місяців вибухи в єменській столиці траплялися районах, які контролюють шиїтські бойовики з руху "Ансар Аллах" (хусити). Район Сааван також знаходиться під їхнім контролем. Відповідальність за ці теракти брала на себе терористична організація "Ісламська держава".