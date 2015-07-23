Щонайменше 26 людей загинули в результаті подвійного теракту в Багдаді

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Перша атака, у результаті якої загинули 18 людей і 36 були поранені, була вчинена у бідному районі Аль-Байя. Друга, через яку загинули щонайменше 8 людей – у районі Аш-Шабаб, північно-східному передмісті Багдада.

Ці напади сталися наступного дня після того, як 21 липня у результаті вибухів в інших шиїтських кварталах Багдада загинуло щонайменше 19 людей.

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Наразі за вибухи ніхто відповідальності не взяв.

Зазвичай шиїтські квартали в Іраку є мішенню для бойовиків угруповання «Ісламська держава».

Раніше УНІАН повідомляв, що у п'ятницю, 17 липня, на ринку в місті Бані-Саад на сході Іраку вибухнув замінований автомобіль. Число жертв вибуху, за даними поліції, перевищило 100 осіб.