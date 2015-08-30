В Індонезії закрили аеропорт через виверження вулкана

Міжнародний аеропорт "Сам Ратулангі" в індонезійської провінції Північний Сулавесі був закритий в неділю вранці через виверження вулкана Локон, повідомляють РИА Новости з посиланням на заяву місцевого представника управління аеропортами Індонезії компанії PT Angkasa Pura I Ілхам Сакті (Ilham Sakti).

"Ми змушені закрити аеропорт через те, що з гори Локон тривають викиди вулканічного попелу", — повідомив він.

Вулкан минулої ночі викинув до атмосфери стовп вулканічного попелузаввишки півтора кілометра.

Сакті не зміг назвати термін, коли "повітряні ворота" Північного Сулавесі відновлять роботу.

"Це залежить від природних умов", — сказав він.

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Розташований поблизу містечка Томохон Локон висотою 1 тисяча 579 метрів протягом останніх кількох років прокидався вже не раз, і в липні 2010 року через його виверження з довколишніх населених пунктів було евакуйовано майже 5,5 тисячі жителів, які провели близько двох тижнів у тимчасових таборах біженців. Через рік вулкан викинув стовп попелу на висоту до 3,5 кілометра, і міністерство транспорту Індонезії оголосило небезпечною для польотів зону з радіусом в десять морських миль навколо кратера. Число евакуйованих з небезпечної зони тоді знову перевищила п'ять тисяч осіб.