Генсек НАТО відвідає Чеську Республіку

На запрошення прем'єр-міністра Богуслава Соботки до Чеської Республіки приїде з візитом генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг.

Про це повідомляє Радіо Прага.

Його приїзд минулого тижня схвалив уряд. Візит відбуватиметься 9 та 10 вересня.

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«Головною темою зустрічі прем'єра і глави НАТО буде адаптація Північноатлантичного альянсу до змін ситуації з безпекою. Крім того, йтиметься про План дій з підготовки НАТО, який було ухвалено в 2014 році на саміті в Уельсі, про роль Чехії у його складанні та про підготовку до саміту НАТО, який відбудеться у липні 2016 року у Варшаві», - наголошується в повідомленні.

У зустрічі також візьмуть участь міністр фінансів Андрій Бабіш, заступник голови уряду з питань науки, досліджень та інновацій Павєл Бєлобрадек, міністр оборони Мартін Стропницький і міністр закордонних справ Лубомир Заоралек.

Столтенберг також зустрінеться з президентом країни Мілошем Земаном.