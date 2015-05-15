НАТО повинно адаптуватися до нового безпекового середовища - Столтенберг



Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав на підсумковій прес-конференції після засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО.

”В умовах, коли світ змінився, НАТО повинно адаптуватися до нового безпекового середовища та пересвідчитися, що ми готові захищати всіх союзників проти будь-яких загроз, і що ми будемо спроможними - і це стосується майбутнього - зберігати наші відкриті демократичні суспільства в безпеці”, - наголосив Столтенберг.

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Як сказав генеральний секретар НАТО, Альянс вже впроваджує найбільше посилення системи колективної безпеки з часу закінчення холодної війни.