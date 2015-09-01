Путін пояснив хлопчику 11 років необхідність зниження курсу рубля

Про це повідомляє РІА «Новости».

Один з учнів освітнього центру, 11-річний Денис із Пскова підійшов до Путіна і задав питання: чи означає падіння рубля те, що «все так погано» для російської економіки.

«Не все. Наш експорт стає дешевшим», - відповів Путін.

Денис тоді запитав: «Але чому не можна це зупинити?»

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Президент відповів, що зниження курсу можна зупинити, але не ринковими методами. При регулюванні курсу неринковим способом «ми швидко спалимо золотовалютні резерви». «Щоб це було виважено, Центробанк повинен курс трохи відпустити, що він й робить», - продовжив голова держави. Путін підкреслив, що необхідно все зробити так, «щоб рубль так безпосередньо не залежав від цін на нафту, газ та деривативи».

Російський президент побажав Денису успіхів і подякував за проявлений інтерес.