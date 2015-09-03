У Росії з'явиться "весільна поліція"

Про це повідомляє ТАСС.

«Створення «весільної поліції» має поставити крапку у складній ситуації прояви неконтрольованої радості учасників весільних кортежів», – заявив голова республіканського МВС Олександр Речицький. Він зазначив, що для Росії це прецедент.

До складу нового спецпідрозділу увійшли близько 40 поліцейських. Це співробітники ППС, ДАІ, дільничні інспектори. Їм належить контролювати заздалегідь заявлені маршрути прямування весільних кортежів. Буквально супроводжувати кортежі вони не будуть.

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"Весільна поліція» буде стежити за порядком у місцях, найбільш популярних серед весільних процесій, в тому числі на площах, в парках культури і відпочинку, в місцях військової слави. Відстежувати кортежі передбачається і з повітря за допомогою аеростата.

Як зазначив міністр, поліцейські неодмінно будуть вести себе ввічливо і коректно.