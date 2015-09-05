Лукашенко пішов у президенти вп'яте

Про це повідомляється 5 вересня на сайті комісії, передає "Дождь".

Крім Лукашенка, який хоче обратися на п'ятий термін, потенційними кандидатами у президенти стали лідер Ліберально-демократичної партії Білорусі Сергій Гайдукевич, представник коаліції «Говори правду» Тетяна Короткевич і голова Білоруської патріотичної партії Микола Улахович. Зареєструвати кандидатів мають 10 вересня.

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Першого вересня ЦВК Білорусі оприлюднив попередню інформацію про достовірні підписи за висунення в кандидати. Для реєстрації їх потрібно не менше 100 тисяч.

В ініціативної групи Лукашенка виявилося 1753380 достовірних підписів, у Миколи Улаховича — 149819, у Сергія Гайдукевича — 139 877, у Тетяни Короткевич — 105 278. В ініціативної групи економіста Віктора Терещенка, який не подолав бар'єр, тільки 6699 підписів з 130404 визнали достовірними.