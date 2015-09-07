У Молдові заарештували трьох учасників антиурядового протесту

Цю інформацію підтвердила адвокат Ганна Урсакі, передає РІА Новости.

Представники "Червоного блоку" повідомили, що Петренко і ще кілька осіб заарештовані співробітниками поліції.

"Так, хлопці залишаться під арештом на 72 години. Їх звинувачують в організації масових заворушень. Їх відправили до лікарні швидкої допомоги для медичної експертизи. Затриманий також й один неповнолітній, але його відпустять. Що стосується Петренка, Павла Григорчука і Михайла Амерберга, вони залишаються під арештом", - сказала Урсакі.

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Григорчука та Амерберга не вперше затримує поліція. У листопаді минулого року їх заарештували за підозрою в організації "акції із дестабілізації суспільно-політичної ситуації в країні", проте сторона обвинувачення не змогла це довести. У квітні нинішнього року запобіжний захід було замінено на домашній арешт. Петренко, Григорчук та Амерберг - колишні члени Партії комуністів Молдови.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Кишеневі мітингувальники вимагали відставки президента Молдови Ніколає Тімофті і проведення дострокових виборів парламенту.