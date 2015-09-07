Кількість злочинів проти мусульман в Лондоні зросла на 70%

Кількість ісламофобських атак проти мусульман Лондона зросла на 70%.

Про це свідчать дані лондонської поліції, пише Європейська правда з посиланням на британське видання The Independent.

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Зокрема статистика фіксує в цілому 816 ісламофобських злочинів на ґрунті ненависті за 12 місяців станом на липень 2015 року.

Для порівняння - за аналогічний період 2013-2014 років було зафіксовано 478 подібних інцидентів.

Загалом расистські та релігійні злочини на ґрунті ненависті в Лондоні збільшилися на 27% - поліція нарахувала 13,007 інцидентів.

Найгірша ситуація, за словами поліції, у районах Вестмінстер (54 ісламофобські злочини) та Ламбет (40 інцидентів).