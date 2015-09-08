У Чукотському морі корабель РФ наблизився до американського судна

Про це заявив представник Пентагону Джефф Девіс, передає "Українська правда" з посиланням на телеканал CNN.

"Ми знаємо про те, що російське судно "Курили" пропливло поруч із судном Nobel Discoverer. Ми визнаємо право всіх суверенних націй вільно здійснювати мореплавання в міжнародних водах", - зазначив він.

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Як повідомляє телеканал, берегова охорона повідомила про російське судно Північному командуванню ЗС США.

Nobel Discoverer займався пошуками нафти в Чукотському морі, яке лежить між територією Росії і США.

Компанія Shell почала розвідку у водах Арктики біля узбережжя Аляски після того, як отримала відповідний дозвіл від адміністрації президента США Барака Обами в травні.

Раніше УНІАН повідомляв, що Росія повторно подала в ООН заявку на розширення меж континентального шельфу в Арктиці за рахунок приєднання хребта Ломоносова та інших ділянок дна Північного Льодовитого океану.