У Челябінську бюст Леніна знову розфарбували в синьо-жовті кольори

У Челябінську бюст Леніна в ніч на вівторок, 8 вересня, розфарбували в жовто-сині кольори прапора України, пише Chelyabinsk.ru.

В даний час пам'ятник закритий полотном.

На місці інциденту працює слідчо-оперативна група.

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У квітні бюст Леніна в Челябінську вже був розфарбований.

У повідомленні говориться, що поліцейські спільно з співробітниками УФСБ затримали підозрюваного у розфарбуванні бюста Леніна на Червоному Полі в Челябінську цієї весни. 26-річний чоловік узятий під варту. В ході проведеного обшуку за місцем його проживання працівники правоохоронних органів виявили куртку і рукавички зі слідами фарби.