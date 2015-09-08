У Челябінську бюст Леніна знову розфарбували в синьо-жовті кольори
09:37, 08 вересня 2015Світ
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У Росії в черговий раз розфарбували бюст Леніна в кольори прапора України
http://chelyabinsk.ru/
У Челябінську бюст Леніна в ніч на вівторок, 8 вересня, розфарбували в жовто-сині кольори прапора України, пише Chelyabinsk.ru.
В даний час пам'ятник закритий полотном.
На місці інциденту працює слідчо-оперативна група.
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У квітні бюст Леніна в Челябінську вже був розфарбований.
У повідомленні говориться, що поліцейські спільно з співробітниками УФСБ затримали підозрюваного у розфарбуванні бюста Леніна на Червоному Полі в Челябінську цієї весни. 26-річний чоловік узятий під варту. В ході проведеного обшуку за місцем його проживання працівники правоохоронних органів виявили куртку і рукавички зі слідами фарби.
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