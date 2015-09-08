Пілоти Lufthansa страйкують: скасовано частину рейсів

Пілоти Lufthansa розпочали черговий, тринадцятий, страйк у вівторок, 8 вересня, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на Reuters.

На даний момент страйкують пілоти на далекомагістральних напрямках, половину з яких довелося скасувати.

Однак в понеділок профспілка пілотів Cockpit Vereinigung заявила. що в середу страйк пошириться і на коротко- та середньомагістральні рейси. На цей тип перевезень припадає 1 520 рейсів та близько 180 тисяч заброньованих квитків.Читайте також"Антонов" запустив виробництво нового багатоцільового транспортного літака Ан-132 (фото)

Попередні 12 запланованих страйків, починаючи з квітня 2014 року, завдали авіакомпанії збитків у розмірі 300 мільйонів євро. Як повідомлялось, конфлікт пілотів з Lufthansa стосується планів компанії скасувати можливість раннього виходу на пенсію для пілотів у віці 55 років та отримувати 60 відсотків від заробітної плати до моменту досягнення пенсійного віку в 65 років.