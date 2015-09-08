Туреччина за підтримки авіації ввела війська на територію Іраку

При цьому наголошується, що це лише тимчасова міра для ліквідації курдської загрози, і про окупацію мова не йде, пише Новое время.

Зазначається, що останній раз Туреччина проводила військові операції на території сусіднього Іраку в період 2007-2008 років, у відповідь на атаки курдів на турецьких військових в прикордонних районах.

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Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу присягнувся знищити бойовиків курдського сепаратистського угруповання "Робітнича партія Курдистану".