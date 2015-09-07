Прем’єр Туреччини поклявся "знищити" курдських сепаратистів

Цю заяву він зробив після того, як унаслідок їхнього нападу в неділю загинули 16 турецьких військових, повідомляє радіо "Свобода". Як сказав він у телевізійному зверненні, "гори нашої країни не можуть залишатися в руках терористів".

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Військові, зі свого боку, заявили, що здійснили удари по 23 цілях сепаратистів у горах уздовж кордону з Іраком, де ті мають свої бази.

У неділю, 6 вересня, угруповання "Робітнича партія Курдистану" взяло на себе відповідальність за напад на турецьких військових у провінції Хаккарі, недалеко від кордонів із Іраном та Іраком. Військове крило угруповання, так звані "Сили народної самооборони", заявило, що внаслідок нападу загинули 15 турецьких солдатів і була захоплена значна кількість зброї. Пізніше турецькі військові підтвердили загибель 16 їхніх колег і поранення ще не менш як шести.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, виступивши на телебаченні після нападу, заявив, що дві бронемашини військових, які здійснювали зачистку бойовиків у районі Юксекова провінції Хаккарі, були підірвані на мінах. В іншому виступі того ж дня він пообіцяв ухвалити нову стратегію в "боротьбі з тероризмом" і запевнив, що влада країни діятиме рішуче. За його словами, від липня цього року вже ліквідовані близько двох тисяч курдських бойовиків-сепаратистів.