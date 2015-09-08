Папа Франциск спростив процедуру розлучення для католиків

Реформа дозволить більшій кількості католиків розлучатися і заново вступати в шлюб, не порушуючи церковних канонів, передає Бі-бі-сі.

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Без анулювання католики, які розлучаються і знову вступають у шлюб, вважаються перелюбниками і не допускаються до причастя.

Католицька церква формально забороняє розлучення, однак подружжя, що розлучається, може спробувати довести, що їхній шлюб ніколи і не задовольняв вимог церкви.

Анулювання шлюбу було заплутаним, дорогим і довгим процесом, який був недоступний для багатьох католиків, особливо в бідних країнах, де не було шлюбних трибуналів.

Реформа запроваджує прискорену процедуру анулювання, якщо обоє не мають заперечень, дозволяє здійснити його без шлюбного трибуналу, а також скасовує систему автоматичних апеляцій.

Франциск заявив, що основною метою реформи є "спасіння душ".