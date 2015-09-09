ООН: через Середземне море в 2015-2016 роках до Європи прибудуть 850 тисяч біженців

Такий прогноз міститься в оприлюдненій у вівторок заяві управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ), передає ТАСС.

За підрахунками його експертів, у нинішньому році кількість шукачів притулку в Старому світі складе 400 тис. чоловік, а в майбутньому - 450 тис. чоловік.

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"УВКБ ООН у справах біженців очікує, що в цьому році в Європу через Середземномор'я прибудуть 400 тис. чоловік, які будуть домагатися міжнародного захисту, - йдеться в документі. - В 2016 році це число може досягти 450 тис. осіб або більше".

В Управлінні визнають, що вже зараз ці оцінки представляються заниженими. Потік мігрантів, який прибуде до Європи нинішньої осені та взимку, буде залежати від погодних умов в Середземному морі, відзначають експерти.

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Раніше УНІАН повідомляв, що за даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, з початку 2015 року понад 365 тисяч людей перетнули Середземне море, щоб дістатися до Європи і попросити притулку.

Також повідомляється, що з початку року майже 2900 чоловік загинули, намагаючись перетнути море на переповнених човнах.