Велика частина російських вбивств відбувається через алкоголь - МОЗ РФ

16:25, 10 вересня 2015
Світ
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Щонайменше дві третини всіх насильницьких смертей у Росії відбувається у зв'язку з пияцтвом.

водка / newsline.ru

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на представника міністерства охорони здоров'я Олега Салагая.

«За оцінками російських учених, приблизно дві третини всіх смертей насильницького характеру асоційовані з алкоголем. Приблизно одна чверть всіх смертей із серцево-судинним захворюванням також асоційовані з алкоголем», - заявив Салагай.

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Відзначимо, раніше міністерство повідомляло, що алкоголь є головною причиною смерті російських чоловіків.

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