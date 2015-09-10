Велика частина російських вбивств відбувається через алкоголь - МОЗ РФ

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на представника міністерства охорони здоров'я Олега Салагая.

«За оцінками російських учених, приблизно дві третини всіх смертей насильницького характеру асоційовані з алкоголем. Приблизно одна чверть всіх смертей із серцево-судинним захворюванням також асоційовані з алкоголем», - заявив Салагай.

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Відзначимо, раніше міністерство повідомляло, що алкоголь є головною причиною смерті російських чоловіків.