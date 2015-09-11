США знайшли компанію-розробника ракетних двигунів на заміну російським

Нові ракетні двигуни ВЕ-4 будуть використовуватися в системі запуску наступного покоління Vulcan, передає DT.UA з посиланням на сайт Blue Origin.

Зазначається, що нові ракетні двигуни ВЕ-4 будуть використовуватися в системі запуску наступного покоління Vulcan.

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"Двигун ВЕ-4 є найбільш швидким шляхом до виробленої у США альтернативи російським РД-180. Його розробка йде за розкладом, який передбачає досягнення готовності до польоту в 2017 році і перший політ в 2019 році", - кажуть в Blue Origin.

На початку червня ВПС США офіційно оголосили конкурс на створення ракетних двигунів для заміни російських РД-180. Наголошувалося на "терміновій необхідності" припинити використовувати російські ракетні двигуни для запусків військових і розвідувальних супутників.