У США згадують жертв теракту 11 вересня (фоторепортаж)
11:49, 11 вересня 2015Світ
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В результаті трагедії загинуло майже 3 тисячі осіб.
REUTERS
Сьогодні у США згадують жертв трагедії 11 вересня 2001 року, коли терористи-смертники на двох захоплених літаках атакували вежі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку і будівлю Пентагону у Вашингтоні, третій літак, екіпаж та пасажири якого намагалися нейтралізувати терористів, впав у Пенсільванії.
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Трагедія забрала життя майже 3 тисяч осіб і стала поворотним моментом у внутрішній і зовнішній політиці США.
11 вересня світ згадує жертв терористичного акту в Нью-Йорку
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