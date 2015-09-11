У США згадують жертв теракту 11 вересня (фоторепортаж)

Сьогодні у США згадують жертв трагедії 11 вересня 2001 року, коли терористи-смертники на двох захоплених літаках атакували вежі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку і будівлю Пентагону у Вашингтоні, третій літак, екіпаж та пасажири якого намагалися нейтралізувати терористів, впав у Пенсільванії.

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Трагедія забрала життя майже 3 тисяч осіб і стала поворотним моментом у внутрішній і зовнішній політиці США.