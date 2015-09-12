Елтон Джон закликав українських бізнесменів брати геїв на роботу - ЗМІ

Про це повідомляє Associated Press.

Відомий борець за права геїв зазначив, що «політика, спрямована на обмеження прав геїв заважає економічному розвитку». Він вказав на дослідження, показує, що розвиваються, які захищають права геїв, мають більш високий показник ВВП на душу населення.

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За його словами, закони, що захищають права людини, не тільки правильні з моральної точки зору, але і розумні для розвитку бізнесу нової України.

Як зазначається, Елтон Джон виступив перед економічними і політичними лідерами в рамках ділового форуму у Києві.

Як повідомляв УНІАН, президент Петро Порошенко обговорив з Елтоном Джоном діяльність його СНІД-фонду в Україні.