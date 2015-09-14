Пєсков запевняє, що Кремль не займається зміною режимів і не веде таємних переговорів щодо Сирії

Про це повідомляє ТАСС.

«Я ще раз хочу нагадати, що і на рівні міністра закордонних справ, і на рівні президента Москва неодноразово підкреслювала, що вона не займається зміною режимів. Це є найкращою відповіддю на подібні інсинуації», - заявив Пєсков на прохання підтвердити або спростувати інформацію деяких ЗМІ про нібито переговори, які ведуться щодо Сирії.

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Він підкреслив, що сепаратними переговорами долю Сирії вирішити не можна.

«Долю Сирії повинен визначати сирійський народ, а не якісь сепаратні переговори», - заявив Пєсков.

Нагадаємо, в оборонному відомстві Сполучених Штатів заявили, що рух російської техніки та військових до Сирії означає плани Росії по розгортанню передової повітряної бази в сирійській Латакії. Також США звинуватили Росію в розміщенні танків в Сирії.