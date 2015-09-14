У центрі Москви затримали чоловіка, який кидав з даху будинку цеглини на перехожих і автомобілі (відео)

Як повідомляє ТАСС, чоловік знаходився на даху триповерхової будівлі, і кидав з неї каміння та інші предмети. На місце НП прибули рятувальники.

З чоловіком довелося проводити переговори, так як він висловлював суїцидальні думки, після чого його зняли з даху.

Хулігана передали в руки поліції.

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«За попередніми даними, постраждалих немає. Скільки машин могло постраждати, уточнюється», - повідомляє прес-служба МВС Росії у Москві.