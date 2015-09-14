У центрі Москви затримали чоловіка, який кидав з даху будинку цеглини на перехожих і автомобілі (відео)
22:04, 14 вересня 2015Світ
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Поліцейські і співробітники МНС зняли з даху будинку в центрі Москви чоловіка, який кидав цеглини у людей і машини.
Кидався цеглою чоловіка зняли з даху будинку в центрі Москви / скріншот
Як повідомляє ТАСС, чоловік знаходився на даху триповерхової будівлі, і кидав з неї каміння та інші предмети. На місце НП прибули рятувальники.
З чоловіком довелося проводити переговори, так як він висловлював суїцидальні думки, після чого його зняли з даху.
Хулігана передали в руки поліції.
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«За попередніми даними, постраждалих немає. Скільки машин могло постраждати, уточнюється», - повідомляє прес-служба МВС Росії у Москві.
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