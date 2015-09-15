У Кремлі журяться, що Вашингтон не шле сигналів про бажання влаштувати зустріч Обами з Путіним

Про це заявив офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков, передає Lenta.ru. Він зазначив, що в даний час говорити про формат зустрічі неможливо через відсутність "яких-небудь домовленостей та сигналів".

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При цьому він зазначив, що в майбутньому Москва не виключає двостороннього діалогу, більше того, в Кремлі вважають, що "діалог є необхідним інструментом взагалі для з'ясування позицій один одного і спроб знаходження консенсусу і порозуміння".

У серпні, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров допустив можливість зустрічі російського президента з Бараком Обамою, заявивши при цьому, що ініціатива повинна йти від Вашингтона.

Остання зустріч Барака Обами і Володимира Путіна відбулася в листопаді 2014 року. Тоді глави держав коротко поспілкувалися після першого робочого засідання саміту АТЕС, затримавшись перед церемонією спільного фотографування в залі засідання.