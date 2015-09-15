Посол США в ОБСЄ назвав жахливим становище пострадянських країн, які "дружать" лише з Путіним

Про це заявив посол США в ОБСЄ Даніел Баер, передає ZN.ua з посиланням на Radio Free Europe Radio Liberty.

"Якщо ваш єдиний друг – це російський президент Володимир Путін, тоді ви в дуже жахливому становищі", - сказав він.

При цьому американський дипломат додав, що Москва вже кілька разів продемонструвала свою схильність до політичних маніпуляцій навіть усередині країни. У зовнішній політиці російська влада теж прагне маніпулювати іноземними урядами заради власної вигоди.

Читайте такожЛукашенко не вірить у війну між РФ і Білоруссю: це буде катастрофа для самої Росії

На думку Баера, президент Білорусі Олександр Лукашенко недавно звільнив з в'язниці кількох своїх політичних опонентів, щоб поліпшити відносини з Євросоюзом, розширивши "своє коло друзів" і частково позбутися залежності від Москви.

Щодо України, Баер зазначив, що перед Україною зараз стоїть нелегке завдання побудувати сильну економіку. Він визнав, що українці виявляють недовіру до дій уряду, тому що у часи правління Віктора Януковича їх обдурили й обікрали, залишивши в нужді перед загрозою війни.

Тому нинішній владі дуже важко проводити болісні реформи, необхідні для зміцнення України.