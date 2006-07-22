”Хезбалла” відкинула мирний план Генсека ООН

Шиїтська угруповання "Хезбалла" відкинуло мирний план, висунутий учора Генеральним Секретарем ООН Кофі АННАНОМ, повідомляє NEWSru.

"Єдине, на що ми можемо погодитися - це беззастережне припинення вогню, за яким послідують переговори про обмін полонених ізраїльських солдатів на ліванських і палестинських в`язнів", - заявив офіційний представник угруповання Хусейн Хадж ХАСАН.

К.АННАН зажадав негайного припинення військових дій Ізраїлю і одночасного звільнення ізраїльських солдатів, які опинилися в руках "Хезбалли”. Він запропонував ввести міжнародні сили до Південного Лівану або посилити діючий там контингент "блакитних касок" (ЮНІФІЛ) з подальшим розміщенням на південних рубежах ліванської армії.

За ініціативою К.АННАНА в середу в Римі відбудеться міжнародна конференція, присвячена пошуку політичного виходу з кризи і всебічного врегулювання (між Ліваном і Ізраїлем).

Тим часом шиїтські угруповання "Хезбалла" і "Амаль" мобілізували всіх своїх бійців на відсіч ізраїльської інтервенції.

Президент Лівану Еміль ЛАХУД і командувач ліванської армії Мішель СУЛЕЙМАН заявили, що "збройним силам (60 тис. чол.) буде віддано наказ вступити в бій з агресорами у разі вторгнення".

Духовний наставник ліванських шиїтів шейх Мухаммед Хусейн ФАДЛАЛЛА звинуватив Сполучені Штати "в розв`язуванні війни проти Лівану ізраїльськими руками". За його словами, "американці продовжують в Лівані розпочате ними в Афганістані та Іраку".