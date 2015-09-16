ЗМІ: у Білому домі вивчають доцільність зустрічі Обами з Путіним

В рамках цієї зустрічі президенти двох країн могли б врегулювати свої розбіжності, перш ніж відбудеться нове погіршення ситуації на Близькому Сході, повідомляє "Голос Америки" з посиланням на газету New York Times.

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Посилаючись на неназвані джерела, газета пише, що нещодавнє розміщення російських озброєнь і техніки в Сирії загострило дилему, яка займала домінуюче місце в порядку адміністрації Барака Обами. Мова йде про вибір між взаємодією з Росією та спробами її ізоляції.

Якщо вважати, що Україна і Сирія є найбільшими зонами конфлікту у світі, то в цьому випадку, як стверджують деякі чиновники, у вирішенні обох проблем не обійтися без участі Москви. Це говорить на користь діалогу, пише газета.

Інші, однак, побоюються, що зустріч Барака Обами з російським президентом буде лише на руку останньому і стане заохоченням для міжнародного задираки.

За даними газети, останні дії Кремля в Сиріїзастали адміністрацію Барака Обами зненацька. США намагаються з'ясувати наміри Володимира Путіна і зрозуміти, чи можна його переконати стати більш конструктивним гравцем в Сирії, як це було в ході переговорів з Іраном.

"Не вперше виникає ситуація, коли справжні мотиви президента Путіна досить складно розгадати, – заявив прес-секретар Білого дому Джош Ернест. – Процес прийняття рішень у цій країні досить непрозорий".

Це один з аргументів, який висловлюють прихильники зустрічі Барака Обами і Володимира Путіна на полях сесії Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку, куди з'їдуться і інші світові лідери, пише New York Times. За їх словами, в системі, де реально лише одна людина приймає рішення, важливість переговорів з нею заради з'ясування його інтересів і цілей складно переоцінити.