У Молдові почали демонтувати радянські танки з пам'ятників

У Молдові почали демонтувати пам'ятники Великої Вітчизняної війни, пише ТАСС.

За вказівкою міністра оборони країни Анатолія Шалари на території однієї з мотострілкових частин молдавської армії був знятий з постаменту та відвезений танк "Т-34".

"Ми не можемо виховувати військових такими символами. Подібні танки стоять на постаментах по всій Європі як нагадування: якщо ви не будете себе добре поводити, то ось такі у нас методи встановлення порядку", - пояснив Шалару.

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Він зазначив, що "сьогодні у республіки інші цінності, а таким пам'яткам місце в музеї". Глава військового відомства висловився за демонтаж ще п'яти танків, які встановлені як пам'ятники радянським воїнам, які перемогли фашизм у містах Молдови.

Знятий з постаменту "Т-34", який брав участь у визволенні республіки від фашизму, буде переданий в створюваний молдовською владою музей радянської окупації. Його ініціатором виступила раніше Ліберальна партія, де Шалару займає пост віце-голови.