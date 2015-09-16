Росія веде велику геополітичну гру і у жодному разі не виведе війська з Донбасу - Stratfor

Про це йдеться у звіті американської приватної розвідувальної компанії Stratfor, передає Українська правда.

Аналітики компанії зазначили, що для досягнення своїх цілей Росія створила низку квазі-держав по периметру свого південно-західного кордону – Абхазія і Південна Осетія в Грузії, Придністров'я в Молдові, а також "ДНР" та "ЛНР" в Україні. На всіх цих територіях Росія утримує свої війська для стримування Заходу.

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Зараз Кремль вирішив ще більше посилити свої позиції, надовго розмістивши свої війська у Сирії. Крім того, за даними Stratfor, незабаром може бути розморожений конфлікт у Нагірному Карабасі, в результаті чого анклав може перейти під контроль Азербайджану разом з розміщенням там російських військових.

"Від східної України до алавітської Сирії та Нагірного Карабаху Росія, схоже, прикладає чимало зусиль щоб посилити свою присутність у стратегічних точках. Це буде недешевим починанням, але геополітична логіка за такими кроками присутня", – зазначили експерти.

У компанії вважають, що Сирія буде використана Росією як майданчик для переговорів зі США і тиску на них, оскільки Вашингтон потребує допомоги Москви у боротьбі проти Ісламської держави. Це допоможе Кремлю відстоювати і решту своїх геополітичних інтересів.

"Незалежно від перебігу переговорів, Росія не забере свої війська зі східної України", – запевнили у Stratfor, додавши, що ця територія є наразі для Кремля пріоритетною.

Американські аналітики впевнені, що Москва утримуватиме цю територію за будь-яку ціну.

"Якщо Україна потрапить під значний вплив або контроль західних сил, Російський південно-західний фланг оголиться", – пояснили у компанії.

При цьому експерти зазначили, що Кремль хотів би закріпитися по лівому берегу Дніпра, але не має достатніх для цього сил.

Крім того, Росія маніпулює напругою на сході України, посилюючи або ослаблюючи військові дії, щоб впливати на Захід та Київ.

"Російська стратегія може бути недешевою, але вона повністю раціональна з геополітичної точки зору. Росія слабшає зсередини, у той же час вона протистоїть сильній і зростаючій загрозі з боку Сполучених Штатів на своєму колишньому радянському порозі", – підсумували у розвідці.

За даними компанії, на підтримку існування всіх цих квазі-державних утворень Росія витрачає щороку близько п'яти мільярдів доларів – менше 3% свого бюджету на 2015 рік, який становив 206 мільярдів.