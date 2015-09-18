Японський парламент дозволив використовувати війська за кордоном
Верхня палата парламенту Японії прийняла закон, що дозволяє використовувати війська сил самооборони країни за межами національної території.
Японські військові отримають право діяти за кордоном вперше з 1945 року, коли Японія капітулювала перед союзниками в результаті поразки у Другій світовій війні, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
Парламент схвалив зміни до пацифістської післявоєнної конституції країни, яка забороняла використання створених в 1954 році сил самооборони за кордоном.
На думку прем'єр-міністра Сіндзо Абе, ініційований ним закон необхідний, щоб мати змогу дати відповідь на нові виклики, зокрема на загрозу з боку Китаю.
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Численні противники цього кроку продовжують акції протесту проти скандального закону. Вони побоюються, що Японія може виявитися втягнутою у військові операції свого основного союзника – США.
Раніше прем'єр-міністр Абе у промові з нагоди 70-ї річниці закінчення Другої світової війни говорив про скорботи за жертвами, які зазнала Японія, а також інші країни Азії.
Він заявив, що післявоєнні покоління японців не повинні нести на собі тягар провини, а країна не має нескінченно вибачатися за війну.