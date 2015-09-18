Японський парламент дозволив використовувати війська за кордоном

Японські військові отримають право діяти за кордоном вперше з 1945 року, коли Японія капітулювала перед союзниками в результаті поразки у Другій світовій війні, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Парламент схвалив зміни до пацифістської післявоєнної конституції країни, яка забороняла використання створених в 1954 році сил самооборони за кордоном.

На думку прем'єр-міністра Сіндзо Абе, ініційований ним закон необхідний, щоб мати змогу дати відповідь на нові виклики, зокрема на загрозу з боку Китаю.

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Численні противники цього кроку продовжують акції протесту проти скандального закону. Вони побоюються, що Японія може виявитися втягнутою у військові операції свого основного союзника – США.

Раніше прем'єр-міністр Абе у промові з нагоди 70-ї річниці закінчення Другої світової війни говорив про скорботи за жертвами, які зазнала Японія, а також інші країни Азії.

Він заявив, що післявоєнні покоління японців не повинні нести на собі тягар провини, а країна не має нескінченно вибачатися за війну.