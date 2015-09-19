Кількість жертв землетрусу в Чилі зросла до 13 осіб

Кількість зниклих безвісти становить шість осіб, передає РІА Новости.

У ніч на четвер біля узбережжя Чилі стався землетрус, його магнітуда, за даними геологічної служби США, склала 8,3. Епіцентр поштовхів розташовувався за 54 кілометри на північний захід від міста Ільяпель, 228 кілометрів на північ від столиці країни Сантьяго. За землетрусом був афтершок магнітудою 6,4.

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