Скандал в РФ: У затриманого голови Комі силовики знайшли золоту ручку і колекцію елітних годинників

Як повідомляє ТАСС з посиланням на оперативне відео, в ході обшуків виявлено грошові кошти та колекцію дорогих годинників.

Згідно з відео, слідчі проводили обшуки у робочому кабінеті глави регіону в його присутності. Вони розкрили сейф, всередині якого знаходилася велика сума грошей в пачках. На відео зафіксовано і колекцію дорогих годинників, вартість однієї з марок яких становить близько $1 млн.

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Згідно з відеозаписом, слідчі виявили й інші предмети, документи, що представляють інтерес для слідчих, зокрема, проект з придбання літака Bombardier "Learjet 60".

Як повідомляє Лента.ру з посиланням на один із російських телеканалів, у керівника регіону також знайшли пір'яну ручку з чистого золота.

Як повідомив офіційний представник Слідчого комітету (СК) РФ Володимир Маркін, ФСБ і СК припинили діяльність злочинного угруповання під керівництвом Гайзера, дії якого, як вважає слідство, були спрямовані на заволодіння держмайном.

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За словами Маркіна, СК 18 вересня порушив кримінальну справу стосовно 19 керівників та учасників злочинного угруповання, які скоїли в період з 2006 по 2015 рік злочини, передбачені статтями 210 (злочинне співтовариство) і 159 (шахрайство) КК РФ.