Сирія почала використовувати проти ісламістів високоточну зброю

Сирійська армія почала використовувати нове російське озброєння і завдала потужних авіаударів по позиціях ісламістів, повідомляє ТСН.иа.

Цілями повітряних рейдів були укріплення бойовиків біля міст Пальміра, де загинули щонайменше 26 осіб, та Ідліб, де жертв було мінімум 17.

Джерела в урядових силах повідомляють, що нове високоточне озброєння з Росії отримали і сухопутні війська, і авіація.

Посилення активності Росії в Сирії змусило міністра оборони США Ештона Картера вперше за рік поговорити по телефону з Сергієм Шойгу. Американські військові повідомляють, що на авіабазі біля міста Латакія з'явилося щонайменше чотири російські винищувачі, призначених для ведення повітряного бою.

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Напередодні повідомлялося, що міністр закордонних справ Сирії Валід аль-Муаллем допускає можливість звернення керівництва країни до Москви з проханням ввести війська.

У відповідь в Кремлі прокоментували можливість військової операції в Сирії. Росіяни запевнили, що готові розглянути запит сирійської влади про збройну допомогу в боротьбі з "ІД", у разі якщо такий запит надійде.