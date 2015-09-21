ООН відзначає Міжнародний день миру

Напередодні цієї дати генеральний секретар ООН Пан Гі Мун закликав всіх учасників бойових дій скласти зброю і протягом дня утримуватися від відновлення протистояння, повідомляє ТАСС.

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"Цього року Міжнародний день миру відзначається в той час, коли у світі відбуваються жорстокі акти насильства і виникають дестабілізуючі конфлікти. Замість того, щоб впадати у відчай, ми повинні взяти на себе колективну відповідальність, з тим щоб вимагати покласти кінець пануючим у світі жорстокості і безкарності", - йдеться в посланні Пан Гі Муна.

Він закликав "всі протиборчі сторони скласти зброю і дотримуватися глобального режиму припинення вогню". "Я закликаю їх припинити вбивства і руйнування і створити умови, що сприяють встановленню міцного миру", - зазначив генсек.