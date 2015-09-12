Пан Гі Мун: потрібно терміново внести "три фундаментальні зміни" в миротворчу діяльність ООН

Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун запропонував терміново внести "три фундаментальні зміни" у миротворчу діяльність всесвітньої організації, щоб вона відповідала викликам сучасності. Рекомендації генсека, викладені в 139-сторінковій доповіді, стосуються підвищення мобільності та готовності "блакитних касок", а також забезпечення відповідальності за їхні дії, повідомляє ТАСС.

"Я вважаю, що необхідно терміново внести три фундаментальні зміни, щоб привести миротворчі операції ООН у відповідність з викликами сьогоднішнього і завтрашнього дня", - йдеться в поширеній заяві Пан Гі Муна. За його словами, всесвітня організація, по-перше, повинна зосередитися на запобіганні конфліктів і посередницьких зусиллях, що вже саме по собі позбавить від необхідності проведення дорогих миротворчих операцій.

"По-друге, нам потрібно змінити те, як ми плануємо і проводимо миротворчі операції ООН, щоб вони були більш мобільними, гнучкими і більш підзвітними перед країнами і людьми, що охоплені конфліктом", - сказав генсек. В якості вирішення цієї задачі в його доповіді передбачене вироблення до початку наступного року плану розгортання в будь-якій частині світу "повністю функціональних" сил швидкого реагування для захисту цивільних осіб протягом 2-3 місяців після того, як РБ ООН приймає рішення про направлення миротворців. Для цього в розпорядженні ООН повинні будуть постійно знаходитися підрозділи, готові до негайної відправки.

"По-третє, ми повинні ввести в дію рамковий механізм на глобальному і регіональному рівні, який дозволить справлятися з викликами в галузі миру і безпеки, які ми маємо на сьогоднішній день", - сказав генсек. На його думку, створення цього механізму необхідно почати зі "зміцнення партнерства між ООН та Африканським союзом".

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При цьому Пан Гі Мун запевнив, що запропоновані ним зміни не зачеплять основоположні принципи миротворчості. "Наша робота - надавати підтримку переговорному вирішенню конфліктів і захищати цивільних осіб, а також заохочувати їх право на безпеку, правосуддя і процвітання", - зазначив голова ООН.