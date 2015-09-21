Європейський суд з прав людини обрав нового президента

Таке рішення було прийняте таємним голосування, повідомляє Humanrightseurope.

Гвідо Раймонді обійме посаду 1 листопада та змінить на ній попереднього президента ЄСПЛ - Діна Шпільмана з Люксембургу, мандат якого завершується 31 жовтня.

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Як повідомляється, Гвідо Раймонді родом з Неаполя, отримав диплом магістра з правових наук в університеті міста.

Він є суддею Європейського суду з прав людини з 5 травня 2010 року. З 1 листопада 2012 року був віце-президентом ЄСПЛ.