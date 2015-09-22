У Росії колишнього ГРУшника звинуватили у державній зраді за спробу влаштуватися на роботу в іноземну компанію

Про це повідомляє Deutsche welle.

Його визнали винним у державній зраді, а саме в тому, що він передав на Захід секретні відомості при спробі влаштуватися на роботу. Суд також позбавив Кравцова звання підполковника. Прокуратура просила для екс-співробітника ГРУ 15 років колонії суворого режиму.

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Справа мала гриф "цілком таємно" і набула розголосу лише в лютому 2015 року. За даними слідства, Кравцов, який звільнився з ГРУ в 2005 році, хотів влаштуватися на роботу в шведську компанію. У 2010 році він відправив туди резюме, в якому вказав дані про свою колишню посаду. За версією звинувачення, саме ця інформація і була секретною. Зокрема, Кравцова звинуватили в розголошенні відомостей про космічний апарат "Цілина-2".

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Сам Кравцов свою провину заперечує, називаючи рішення суду "божевіллям". Захист колишнього інженера ГРУ стверджує, що в надісланому листі нічого секретного не було. Крім того, за даними слідства, підсудний не отримав від шведської фірми грошової винагороди. Адвокат Іван Павлов заявив, що вирок буде оскаржений. За його словами, процес носив "інквізиційний характер".