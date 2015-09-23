У Греції оголошено склад уряду
Як і очікувалося, знову перепризначена велика частина колишніх міністрів попереднього уряду, очолюваного Алексісом Ципрасом.
Про це повідомила офіційний представник уряду Ольга Геровасілі, передає ТАСС.
Міністром фінансів Греції знову став економіст Эвклідіс Цакалотос, який займав цей пост і в попередньому коаліційному кабінеті партій СІРІЗА і "Незалежні греки" (АНЕЛ).
Цакалотос добре знайомий партнерам Греції з ЄС і МВФ: він багато тижнів вів з ними важкі переговори по укладенню третьої кредитної програми обсягом до €86 млрд. Тепер йому доведеться разом з економічним штабом уряду реалізовувати прописані в програмі реформи.
Читайте такожПартія Ципраса виграла вибори в Греції, набравши 35,47% голосів
Главою МЗС країни знову став Нікос Котзіас, а міністерство оборони знову очолив лідер партії "Незалежні греки" Панос Камменос, який займав цей пост і в попередньому коаліційному кабінеті.
Раніше УНІАН повідомляв, що лідер Коаліції радикальних лівих сил (СІРІЗА) Алексіс Ципрас прийняв присягу в якості прем'єр-міністра Греції.