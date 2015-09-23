У Греції оголошено склад уряду

Про це повідомила офіційний представник уряду Ольга Геровасілі, передає ТАСС.

Міністром фінансів Греції знову став економіст Эвклідіс Цакалотос, який займав цей пост і в попередньому коаліційному кабінеті партій СІРІЗА і "Незалежні греки" (АНЕЛ).

Цакалотос добре знайомий партнерам Греції з ЄС і МВФ: він багато тижнів вів з ними важкі переговори по укладенню третьої кредитної програми обсягом до €86 млрд. Тепер йому доведеться разом з економічним штабом уряду реалізовувати прописані в програмі реформи.

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Главою МЗС країни знову став Нікос Котзіас, а міністерство оборони знову очолив лідер партії "Незалежні греки" Панос Камменос, який займав цей пост і в попередньому коаліційному кабінеті.

Раніше УНІАН повідомляв, що лідер Коаліції радикальних лівих сил (СІРІЗА) Алексіс Ципрас прийняв присягу в якості прем'єр-міністра Греції.